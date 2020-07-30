Средневзвешенная ставка по ипотеке выросла в июне на 0,1 п.п.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/ Средневзвешенная ставка по ипотеке в РФ выросла в июне по сравнению с маем 2020 года с 7,4% до 7,5%. Рост ставки наблюдается впервые с апреля 2019 года, следует из информации на сайте Банка России.

Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в июне по сравнению с маем 2020 года выросла с 7,4% до 7,5%, сообщает регулятор. Предыдущий раз рост наблюдался в 2019 году, когда в апреле 2019 года по сравнению с мартом средневзвешенная ставка по ипотеке выросла с 10,42% до 10,56%.

Согласно статистике, в июне 2020 года банки выдали более 116 тыс. ипотек. Это на 36% больше, чем в мае 2020 года (более 85 тыс. кредитов) и почти на 21% больше показателя аналогичного месяца 2019 года (более 96 тыс. кредитов).

За первые шесть месяцев выдано ипотек на более 1,44 трлн рублей, что почти на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом в июне россияне получили жилищные кредиты на более чем 276 млрд рублей. За месяц этот показатель вырос почти на 39%, а по сравнению с июнем 2019 года - на 28,5%. По данным ЦБ, за полгода россияне взяли более 173 тыс. ипотечных кредитов для покупки квартир в новостройках. Это на 8,6% больше, чем первом полугодии 2019 года. В июне 2020 года банки выдали более 40,6 тыс. ипотек на новое жилье, что на 38% превышает показатель мая 2020 года и почти на 50% - июня 2019 года.

В целом за полгода россияне взяли ипотечных кредитов на жилье в новостройках на более чем 505 млрд рублей, что почти на 21% больше объема средств, выданных банками в аналогичный период годом ранее. При этом в июне предоставлено более 112 млрд рублей на ипотечные кредиты на новое жилье, что почти на 41% больше показателя мая 2020 года и на 54% - июня 2019 года. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на квартиры в новостройках выросла в июне по сравнению с маем 2020 года с 5,79% до 6,09%, отмечается в статистике ЦБ.