Власти Сахалинской области намерены решить проблему ветхого жилья до 2023 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены за ближайшие три года переселить всех владельцев ветхого и аварийного жилья на Курилах в новые квартиры. Об этом сообщил ТАСС во вторник губернатор региона Валерий Лимаренко, подводя итоги работы по случаю пятилетия федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Курильских островов.

Программа реализуется с 4 августа 2015 года. Основное ее финансирование проходит за счет областного бюджета.

"Я поставил задачу решить проблему ветхого жилья на Курилах до 2023 года. Уже до конца года будут введены 11 домов", - сказал Лимаренко.

Губернатор рассказал, что за время реализации ФЦП Курильские острова заметно преобразились. К примеру, с января 2016 года были построены оптоволоконная линия на средние и южные Курилы (Итуруп, Кунашир, Шикотан), четыре детских сада, школа, шесть жилых домов, спортивный комплекс, две пожарные части, более 20 км дорог. На острове Парамушир появился первый крупный спортивный объект - спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Продолжаются работы по строительству коммунальной инфраструктуры. На острове Итуруп в этом году началось строительство заасфальтированной дороги, которая свяжет западное и восточное побережья и станет решением многих проблем местных жителей. Там же сейчас завершается создание общественного пространства с прогулочной зоной и площадками для отдыха. Помимо возведения жилья, на островах сейчас идет строительство еще четырех школ, медицинских и коммунальных объектов, дорог, реализуется программа привлечения высококвалифицированных специалистов разных сфер.

Дальнейшие планы

По словам губернатора, развитие Курил планомерно идет по всем возможным направлениям. В дальнейшем планируется решить транспортную проблему для Курил южной гряды. Это можно будет сделать с помощью двух новых паромов, которые будут достроены уже в этом году.

"Такие решения и действия государства [в пользу развития Курил] встречают полную поддержку бизнеса, который вкладывает средства в проекты. На сегодняшний день в разных стадиях реализации находятся восемь крупных проектов с общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей. Что еще более важно, сами жители положительно оценивают происходящие изменения и связывают свою дальнейшую жизнь с островами. Все курильские муниципалитеты устойчиво показывают хорошие показатели рождаемости и прироста населения", - отметил Лимаренко.

Глава региона рассказал, что областные власти также стараются создать задел на будущее в вопросах развития Курильских островов. К примеру, уже сейчас разрабатывается проектная документация для строительства объектов с учетом будущего федерального финансирования.

"Планируем, что объем федеральных денег, направляемых на реализацию программы, с 2022 года серьезно увеличится. Эти средства пойдут на финансирование ключевых объектов инфраструктуры: на строительство оптической линии на северные Курилы - остров Парамушир, причалов, приобретение морских и воздушных судов, реконструкцию дорог. Уверен, что благодаря такой тесной работе с участием самих курильчан, местной, областной и федеральных властей мы сможем успешно решить все поставленные задачи, значительно повысить качество жизни людей на Курильских островах", - подчеркнул Лимаренко.

Программа

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. Федеральная целевая программа предполагает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения островов. Действие программы рассчитано до 2025 года. На мероприятия в рамках ФЦП в 2020 году будет потрачено 5,9 млрд рублей. Из них только 1,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета, остальные - из областного.