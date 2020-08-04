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Путин запомнил обещание Воробьева решить проблему обманутых дольщиков за три года

На встрече с губернатором Московской области президент обратил внимание на необходимость "решения проблем граждан - участников долевого строительства"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин взял на личный контроль предоставление жилья обманутым дольщикам в Подмосковье.

На встрече в Кремле с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава государства обратил внимание на необходимость "решения проблем граждан - участников долевого строительства". "В Московской области их достаточно много, до сих пор 24,5 тыс.", - указал Путин.

Воробьев доложил о том, как идет предоставления жилья и заверил: "За три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть".

"Я запомнил, хорошо?" - предупредил президент. "Я знаю", - ответил губернатор. "Хорошо. Договорились", - подвел итог глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВоробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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