Власти Камчатки направят 21 млн рублей для развития инфраструктуры на участках ИЖС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки выделят 21 млн рублей на строительство объектов инфраструктуры для территорий, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора края Владимира Солодова.

"Нужно рассчитывать соотношение количества участков и стоимости инфраструктуры. Мы в этом году уже решили вопрос по участкам ИЖС для многодетных семей в Елизово - мне удалось добиться выделения 200 с лишним миллионов рублей из федерального центра, чтобы в этом году сделать там дороги и холодное водоснабжение. Дальше будем тем же путем идти - чем больше участков, тем быстрее мы решим этот вопрос. На следующий год предусмотрен 21 млн рублей на строительство первой очереди дорог в этом микрорайоне", - цитирует пресс-служба Владимира Солодова.

В поселке Пионерском Елизовского муниципального района Камчатки в 2016 году начали выделять участки под ИЖС, в том числе и многодетным семьям в рамках программ господдержки, однако, к большинству территорий до сих пор не подведены коммуникации и отсутствуют благоустроенные дороги.

Глава региона объяснил, что обустройство микрорайона тесно связано со строительством краевой больницы. Водоснабжение и водоотведение придут туда по мере строительства больничного городка, который должен начать работать в 2023 году. По словам Солодова, строительство коммуникаций для микрорайонов ИЖС будет идти поэтапно в зависимости от объемов застройки.

Темпы возведения жилья на Камчатке остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе из-за повышенной сейсмичности региона и сложностей с доставкой стройматериалов. При этом президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.