Власти Камчатки намерены обеспечить жильем военнослужащих в Вилючинске к 2022 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки намерены решить проблему обеспечения жильем военнослужащих Тихоокеанского флота в Вилючинске к 2022 году при соответствующей федеральной поддержке. Об этом врио губернатора региона Владимир Солодов сообщил в среду на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Темпы возведения жилья на Камчатке, в том числе по нацпроектам, остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе из-за повышенной сейсмоактивности региона и высокой стоимости строительства коммерческого жилья. Президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.

"В этом году сформировалась нехватка средств на завершение строительства многоквартирных домов для военнослужащих ТОФ. <…> Cегодня в результате того, что недофинансирование, мы вынуждены откладывать завершение этого строительства на четыре-пять лет. В то же время техническая возможность сдать эти дома есть уже в 2022 году. Если поддержите, Владимир Владимирович, мы готовы ускорить эту работу, и это позволит завершить строительство благоустроенного квартала комплексной застройки и решить проблему обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей", - сказал Солодов.

Президент России Владимир Путин поддержал просьбу врио губернатора Камчатки.

Вилючинск - ЗАТО, пункт базирования Тихоокеанского флота России. Располагается в 80 км от Петропавловска-Камчатского.