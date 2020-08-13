Более 210 имеющих архитектурную ценность зданий сохранят в ходе реновации

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 210 имеющих архитектурную ценность зданий будут сохранены в рамках программы реновации, они будут приспособлены под нужды жителей жилого фонда Москвы. Об этом сообщила журналистам в четверг председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Когда принималась программа реновации, было принято принципиальное решение, что 218 домов, это не памятники, но это объекты, которые обладают архитектурной и исторической ценностью. И было принято решение, что мы их сохраним. В первый этап у нас попали 18 таких объектов, и поскольку принято было решение их сохранить, некоторые из этих объектов действительно сохранили. Там, где можно было сделать какую-то небольшую реконструкцию, мы тоже это продумали", - сказала Княжевская.

Ранее власти Москвы определили этапы расселения по программе реновации. Оно будет осуществляться в три этапа. Заключительный запланирован на 2029-2032 годы.

На первом этапе новые квартиры получат почти 170 тыс. москвичей, проживающих в 930 старых домах. На втором этапе - с 2025 по 2028 годы - планируется начать переселение более 1 тыс. 630 домов, а это еще 330 тыс. москвичей. Остальные - около 380 тыс. человек - переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года.

О программе

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включены 5 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.