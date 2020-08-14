Путин заявил, что темпы ввода жилья в России из-за коронавируса снизились более чем на 11%

НОВО-ОГАРЕВО, 14 августа. /ТАСС/. Темпы ввода жилья снизились в среднем по России в первом полугодии более чем на 11% из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече в режиме видеоконференции с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.

"У нас в связи с этим коронавирусом произошло определенное снижение - на 11 с лишним процентов - ввода жилья по стране", - сказал президент. При этом он обратил внимание, что в Архангельской области этот показатель снизился более чем на 23%.

Как отметил Путин, строительство жилья является для Архангельской области одной из наиболее острых проблем. "К сожалению, ситуация не становится лучше за последнее время", - констатировал глава государства. Он отметил, что в 2018-2019 годах темпы ввода жилья в этом регионе были значительно ниже, чем по стране в целом, и в первом полугодии текущего года "ситуация примерно такая же сохраняется".

Путин предложил начать встречу с обсуждения этой проблемы.