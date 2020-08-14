Поправки об ускорении расселения "аварийки" внесут в Думу в осеннюю сессию

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Законопроект об ускоренном расселении аварийного жилья будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Калининград.

"Реновация нужна в целом по стране, но мы не говорим это как реновация, у нас есть программа расселения аварийного и ветхого жилья. Мы сейчас смотрим, как ее ускорить, чтобы ее не 2024 годом закончить, а 2023 годом. И так как объем этого жилья достаточно большой по стране, мы готовим сейчас предложения, в осеннюю сессию в Госдуму будем вносить определенные законопроекты, позволяющие ускорить эту программу", - сказал Хуснуллин.

В начале июня правительство России представило президенту общенациональный план восстановления экономики, который в том числе предлагает опережающую реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (входит в нацпроект) за счет средств 2023-2024 годов, в том числе с установлением возможности использования кредитных механизмов и субсидирования процентных ставок по мере необходимости.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", предполагает, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.