Доля семейной ипотеки в России в 2020 году выросла до 11%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Доля семейной ипотеки от всего числа кредитных сделок выросла в РФ с 7% в 2019 году до 11% в 2020-м. При этом в первом полугодии текущего года уже выдано 90% от количества семейных ипотек за 2019 год, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.

"Несмотря на то, что семейная ипотека стартовала еще в феврале 2018 года, востребована она стала только после снятия ограничений по сроку кредитования (в первоначальном варианте льготная ставка действовала не более 8 лет). <…> За последние полтора года 8,5% ипотек в новостройках было выдано именно с использованием субсидии (без учета рефинансирования - прим. ТАСС). В 2019 году доля составляла 7%, 2020 году - 11%", - отмечается в сообщении.

В целом более чем за два года действия программы семейной ипотеки (с февраля 2018-го по июнь 2020 года) было выдано 90,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 231,96 млрд рублей. Причем 52% заемщиков приобрели новое жилье, остальные 48% рефинансировали уже действующие кредиты.

По данным "Циана", 46% от всего количества семейных ипотек в 2018-2020 годах было выдано в десяти регионах, при этом по объему выдачи на данные субъекты приходится 68%. Такая разница объясняется относительно высокой стоимостью квадратного метра в лидирующих регионах, пояснили эксперты. В первую тройку попали Московская область (12,1% от всего числа семейный ипотек), Москва (9,2%) и Санкт-Петербург (7,6%). В 79% случаев семейная ипотека выдавалась при рождении второго ребенка, 19% - третьего, 2% - четвертого и последующих детей, подсчитали в аналитическом центре "Циана". Средняя площадь квартиры, приобретаемой по программе семейной ипотеки, составила 60,5 кв. м. "Если квартиру приобретет семья из 4 человек, то на каждого приходится 15,1 кв. м, а при наличии трех детей показатель снижается до 12,1 кв. м, что в целом не соответствует социальной норме - 18 "квадратов" на человека", - подчеркивается в исследовании.

При этом размер кредита по семейной ипотеке выше, чем в среднем по рынку. За последние два года разница составляла в среднем 200 тыс. рублей - по льготной программе берут 3 млн рублей, а в среднем по рынку - 2,8 млн рублей. Эксперты связывают подобную динамику не только с более низкой ставкой, но и потребностями покупателей - семья как минимум из четырех человек реже будет рассматривать однокомнатную квартиру или студию.

Условия программы

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке не более 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Весной 2019 года льготную ставку распространили на весь срок кредита. Также появилась возможность рефинансировать в рамках программы уже рефинансированные кредиты.

Программа семейной ипотеки осуществляется по федеральному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (входит в нацпроект "Демография"). Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", ежегодно улучшать свои жилищные условия должны 5 млн семей.