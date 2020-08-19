Обманутым дольщикам Башкирии до конца года планируют передать ключи от 1 тыс. квартир

СИБАЙ /Башкирия/, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. обманутых дольщиков смогут получить в Башкирии до конца года ключи от квартир. После этого в регионе останется восстановить права еще 6 тыс. участников долевого строительства, сообщил ТАСС председатель Госкомитета республики по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин в среду.

"Планируем, что до конца года порядка 1 тыс. обманутых дольщиков получат квартиры. Однако эта цифра может увеличиться, если ДОМ.РФ одобрит нашу заявку. Мы подали документы", - сообщил Ахмадуллин.

При этом по программе ДОМ.РФ есть возможность получения денежной компенсации вместо квартиры, такая мера рассматривается в отношении проблемного жилого комплекса "Миловский парк" в Уфе, дольщики 18 из 28 домов которого могут обратиться за выплатой в случае положительного решения, отметил собеседник агентства.

По словам Ахмадуллина, всего в Башкирии обманутыми дольщиками признали порядка 7 тыс. человек.