Программа подготовки специалистов по проектному финансированию будет ежегодной

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Программа развития молодых специалистов по проектному финансированию "Проект.Ф" в области строительства будет проходить ежегодно. Об этом сообщил в четверг директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев на онлайн-конференции "Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников".

"Несмотря на новые условия (пандемия - прим. ТАСС), более 90% ребят проходят эту программу успешно и будут развиваться в нашей компании. На следующий год планируем новую волну проекта, даже более масштабную. Думаю, программа станет ежегодной", - сказал он.

Первенцев отметил, что ДОМ.РФ в условиях пандемии перевел все образовательные программы для молодых специалистов в онлайн-формат, в том числе тех, кто обучается по программе "Проект.Ф". ДОМ.РФ планирует ежегодно бесплатно выпускать до 50 специалистов из разных регионов, отмечают в компании.

Программа развития молодых специалистов "Проект.Ф" стартовала весной 2020 года. Ее цель - подготовка первых в стране сертифицированных специалистов по проектному финансированию для банковского сектора. "Проект.Ф" - принципиально новая система обучения на стыке направлений по финансам, экономике и строительству. Оператором программы является ДОМ.РФ.

Об эскроу

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.