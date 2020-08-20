Минстрой предложил увеличить финансирование на субсидирование кредитов застройщикам

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минстрой России предложил продлить программу субсидирования процентных ставок застройщикам и увеличить ее финансирование, так как сумма к возмещению банкам уже превысила предусмотренный лимит. Об этом сообщил в четверг замминистра Юрий Гордеев на совещании по вопросам развития жилищного строительства, которое провел председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Программа уже положительно зарекомендовала себя. В настоящее время общая сумма к возмещению по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства на территории 39 субъектов РФ, составляет более 15 млрд рублей, что уже превышает предусмотренный объем финансирования - 12 млрд рублей. По данной программе мы будем предлагать увеличивать финансирование и, соответственно, предлагать продлить ее срок действия", - сказал Гордеев.

На субсидирование процентной ставки по кредитам для строительных компаний правительство РФ ранее выделило из резервного фонда 12 млрд рублей. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со строительными компаниями до 1 мая 2020 года. Также, согласно правилам выдачи субсидии, застройщик не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию и обязан сохранить численность сотрудников (по данным на 1 мая 2020 года). Эта мера призвана поддержать строительную отрасль в условиях спада в экономике и распространения коронавируса.