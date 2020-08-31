Почти 3 тыс. льготных ипотек выдано в Москве с начала программы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Почти 3 тыс. ипотек по льготной ставке 6,5% и менее выдано в Москве с начала программы в конце апреля 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"За период действия государственной программы льготного кредитования жилья зарегистрировано 2 892 ипотечных договора по ставке 6,5% и менее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за первые две недели августа зарегистрировано 767 таких сделок, это наивысший двухнедельный показатель с начала реализации программы.

Программа льготной ипотеки оживила столичный рынок недвижимости и, возможно, подстегнула откладывающих покупку граждан вложиться в жилье сейчас, прокомментировал ситуацию руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Такие выводы подтверждает и статистика: по итогам семи месяцев именно ипотека демонстрирует наименьший разрыв с аналогичным периодом прошлого года - всего 6%, тогда как другие показатели рынка из-за сложной эпидемиологической ситуации в апреле-мае все же более заметно снизились в годовом выражении", - цитирует Майданова пресс-служба управления Росреестра.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.