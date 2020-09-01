Объем введенного жилья в Кабардино-Балкарии вырос на 11,6%

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Ввод жилья в Кабардино-Балкарии по итогам семи месяцев 2020 года вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"С начала года предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства построено 1536 новых квартир общей площадью 176,4 тыс. кв. метров, что на 18,3 тыс. кв. метров, или на 11,6% больше, чем в январе-июле 2019 года", - говорится в сообщении.

Почти половина построенного жилья приходится на сельскую местность. Так, за этот период в селах было построено 712 квартир общей площадью 82,3 тыс. кв. метров, что составляет 46,6% от общего ввода жилья в КБР. При этом отмечается, что индивидуальные застройщики построили собственные дома на общей площади 166,8 тыс. кв. метров. По данным управления, индивидуальное строительство в общей площади введенного в республике жилья составляет 94,6%.

Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, в январе-июле построено 123 квартиры общей площадью 9,6 тыс. кв. метров (5,4 % в общем объеме введенного жилья).

По данным управления, объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", за семь месяцев составил 9,6 млрд рублей, или 100,6% к уровню января-июля прошлого года. Как уточнили ТАСС в Министерстве строительства и ЖКХ КБР, показатели достигаются в том числе по региональному проекту "Жилье", утвержденному в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее власти Кабардино-Балкарии разработали госпрограмму на 2021-2025 годы, по которой будет построено порядка 3 млн кв. м жилья. На программу будет выделено около 102,2 млрд рублей, из которых 9 млрд рублей - средства федерального бюджета, 574,1 млн - республиканского, муниципальные образования вложат 211,1 млн рублей, 98,5 млрд рублей - средства внебюджетных источников. Предполагается, что жильем будут обеспечены 1 192 семьи, общая площадь капитально отремонтированных помещений составит 596 тыс. кв. метров.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей. По данным местных властей, в 2020 году в КБР планируется ввести в эксплуатацию 528 тыс. кв. метров жилья, в том числе по программе стимулирования развития жилищного строительства в объеме 130 тыс. кв. метров в микрорайоне "Мэй" в городе Нальчике.