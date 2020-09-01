Система мониторинга аварий в ЖКХ заработала во всех регионах России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Единая система мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) со вторника запущена в полноценном режиме во всех регионах России. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

В тестовом режиме система мониторинга работала в июле и августе 2020 года, за это время была завершена организация информационного обмена с субъектами РФ.

С 1 сентября Минстрой полностью переходит на получение информации из единой системы мониторинга. Оператор системы - Фонд содействия реформированию ЖКХ, он также будет оказывать методическую и технологическую поддержку пользователей.

Проблема качества, объективности данных, особенно учитывая масштабы страны, долгое время преследовала сегмент ЖКХ, прокомментировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

"Не всегда удавалось получить объективные цифры по состоянию инфраструктуры в регионах. Теперь же, с запуском системы и с выпуском методических рекомендаций, которые ввели единый подход к определению масштаба и серьезности событий, мы сможем получать корректные и подробные данные по аварийности", - цитирует пресс-служба министра.

Система мониторинга аварий на объектах ЖКХ позволит аккумулировать оперативные и достоверные данные о происшествиях, а также установить четкий порядок контроля за устранением неполадок. Платформа предусматривает информационный обмен с системами МЧС и Минэнерго России. В дальнейшем все данные об авариях будут использоваться для определения наиболее критичных участков и объектов ЖКХ, требующих модернизации и обновления в первую очередь.