Девелопер "Инград" получит участок из федеральной собственности под жилье в Подмосковье

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Инград" получит земельный участок из федеральной собственности под строительство жилья в Подмосковье. Соответствующее распоряжение за подписью президента РФ Владимира Путина опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Инград Девелопмент" в аренду без проведения торгов находящегося в федеральной собственности земельного участка", - говорится в документе. В нем уточняется, что участок предоставляется для реализации инвестиционного проекта в области жилищного строительства.

Группа компаний "Инград" приступает к реализации жилого квартала в поселке Развилка в Ленинском городском округе Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе девелоперов. Там пояснили, что речь идет о проекте комфорт-класса, состоящем из двух 17-этажных корпусов с собственным дошкольным образовательным учреждением на 85 мест. Ввод запланирован на конец 2022 года. В рамках инвестиционного проекта часть квартир в жилом квартале будет передана офицерам-очередникам Федеральной службы охраны. Ранее участок площадью 2,98 га находился в федеральной собственности.

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 1,4 млн кв. м жилья, являясь четвертым в России девелопером по текущему объему строительства.