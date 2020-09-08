План восстановления экономики синхронизируют с нацпроектом по жилью в октябре

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. План восстановления экономики РФ будет синхронизирован с нацпроектом "Жилье и городская среда" в октябре 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Работа ведется. Думаю, что мы в октябре точно этот план утвердим и распишем все наши проекты, которые касаются моего блока - строительство жилья, социальных объектов, строительство дорог", - сказал он.

По словам Хуснуллина, сейчас идет активная работа по оценке национальных проектов. Он также отметил, что в России стоит задача не снижать темпы строительства. "Потому что сегодня развитие экономики прямо связано в том числе с развитием нашей строительной отрасли", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития страны в сентябре. Первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен президенту России Владимиру Путину 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка.