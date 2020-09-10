Около 30 многодетных семей в Амурской области получат сертификаты на покупку жилья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Почти 30 семей, в которых воспитывают шесть и более детей, до конца года станут обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий в Амурской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"До конца 2020 года почти 30 многодетных семей получат жилищные сертификаты. На это из областного бюджета мы выделили более 81 млн рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

По данным правительства области, благодаря такой мере социальной поддержки за три года в регионе планируется ликвидировать очередь из многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям, получатели соцвыплаты могут приобрести квартиру или индивидуальный жилой дом, а также заключить договор участия в долевом строительстве. Воспользоваться сертификатом можно в течение полугода с момента его выдачи. С 2010 по 2019 годы в Амурской области свои жилищные условия улучшили 53 многодетные семьи, на это из областного бюджета было выделено 127,7 млн рублей.