{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 30 многодетных семей в Амурской области получат сертификаты на покупку жилья

На эти цели выделили более 81 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Почти 30 семей, в которых воспитывают шесть и более детей, до конца года станут обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий в Амурской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"До конца 2020 года почти 30 многодетных семей получат жилищные сертификаты. На это из областного бюджета мы выделили более 81 млн рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

По данным правительства области, благодаря такой мере социальной поддержки за три года в регионе планируется ликвидировать очередь из многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям, получатели соцвыплаты могут приобрести квартиру или индивидуальный жилой дом, а также заключить договор участия в долевом строительстве. Воспользоваться сертификатом можно в течение полугода с момента его выдачи. С 2010 по 2019 годы в Амурской области свои жилищные условия улучшили 53 многодетные семьи, на это из областного бюджета было выделено 127,7 млн рублей.

Теги
РоссияАмурская область
В Нерюнгринском районе Якутии построят квартал на 2 тыс. квартир для сотрудников "Колмара"
Первую очередь квартала сдадут в эксплуатацию в 2021 году, будут возведены 280 квартир, рассчитанные на 980 человек
Читать полностью