Эксперт: предпосылок к росту цен на новостройки в 2021 году нет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские девелоперы не видят предпосылок для роста цен на строящееся жилье в 2021 году. Такое мнение высказал генеральный директор группы компаний "Кортрос" Станислав Киселев.

"Оснований, чтобы увеличивать цену реализации, у нас не так много, тем более в этом году рост цены обусловлен валютными скачками, льготной ипотекой, и опять же есть фактор неопределенности, который выталкивает дополнительный спрос на рынок жилищного строительства. Этих факторов в следующем году не будет", - сказал он, выступая на Международном инвестиционном форуме по недвижимости Proestate 2020.

Киселев отметил, что введенная правительствам программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, поддержала рынок жилищного строительства, и, несмотря на падение количества сделок в первой половине года, по его итогам объем продаж строящегося жилья будет сопоставим с 2019 годом. Однако отмена программы субсидируемой ипотеки серьезно отразится на спросе, продолжил он.

"Если программа будет отменена, то следующее первое полугодие 2021 года будет достаточно тяжелым, тем более что рынок жилищного строительства, как и весь потребительский рынок в целом, еще далек от того, чтобы считаться полностью оправившимся от пандемии", - сказал он. Девелопер пояснил, что рост ставок по ипотечным кредитам на один процентный пункт снижает спрос на новостройки на 10-15%. Эксперт отметил, что в экономике присутствует "много тонких, хрупких факторов", которые добавляют строительному бизнесу неопределенности на следующий год. "Поэтому я бы и коллег своих по цеху призывал - и Москомстройинвест, и Ассоциацию инвесторов - к тому, чтобы все-таки поднимать вопрос о продлении льготной ипотеки. Тем более за жилищным строительством стоят прочие отрасли", - заключил Киселев.

О льготной ипотеке

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. По программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в остальных регионах с первоначальным взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 до 12 млн и с 3 до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.