Льготная ипотека позволила привлечь 200 млрд рублей в строительство жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки под 6,5% позволила привлечь более 200 млрд рублей в строительство жилья в России. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Субсидирование ипотеки по ставке 6,5% на первичном рынке - это, наверное, самая главная мера, которая поддержала спрос. И сегодня больше 200 млрд рублей уже поступило прямыми деньгами в стройку. По сути, это косвенная мера поддержки строительной отрасли", - сказал Стасишин на пленарном заседании XI Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс".

Также, по его словам, благодаря программе льготной ипотеки ежемесячный платеж по жилищному кредиту ниже ежемесячного платежа при аренде квартиры.

Меры государственной поддержки строительной отрасли, введенные из-за пандемии коронавируса, позволили избежать банкротств российских застройщиков. "Так оперативно, как принимались решения от момента их обсуждения до реальной поддержки конкретных компаний, не было, наверное, ни разу. <…> Это привело к тому, что мы сегодня не получили ни одного нового банкротства, <…> мы сегодня не получили снижения темпов жилищного строительства по действующим проектам, <…> люди получат свои квартиры в срок", - сказал Стасишин.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в остальных регионах с первоначальным взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 до 12 млн и с 3 до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.

Помимо этого, Минстрой РФ подготовил проект постановления, позволяющий субсидировать процентную ставку по кредитам застройщиков, рентабельность проектов которых не превышает 15%.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, сегодня в России возводится более 98 млн кв. м жилья, из них более 39 млн кв. м - с использованием механизма счетов эскроу.