Глава Минстроя призвал Забайкалье начать подготовку специалистов в строительной сфере

ТАСС, 2 ноября. Забайкальский край должен быть обеспечен собственными специалистами в сфере строительства. Для этого нужно развивать подготовку таких кадров на базе учреждений среднего специального образования, сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на совещании с застройщиками в Забайкальском крае.

Как отметили на встрече застройщики, из-за пандемии коронавируса и закрытия границ возникла сложная обстановка с возведением объектов, так как на стройки не смогли приехать иностранные специалисты.

"Нужно серьезно заняться вопросом профессионально-технического обучения собственных специалистов, иначе ситуацию не изменить. Регион может взять на себя обязательства по подготовке материально-технической базы колледжей, застройщики дать в качестве преподавателей своих лучших мастеров-производственников и практические площадки для отработки навыков. Это работа даст результаты через три-четыре года, но без местных специалистов движения вперед не будет", - приводит пресс-служба Минстроя слова Якушева.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что из-за закрытых границ в связи с коронавирусом на рынке сложился острый дефицит строителей. Поэтому цены на строительные услуги и на рабочих начали расти, что в конечном итоге тоже может повлиять на себестоимость строительства, отмечал Хуснуллин.

В 2020 году в Забайкалье необходимо возвести 175 тыс. кв. м жилья, а до 2030 года планируется сдать более 3 млн кв. м жилых площадей. Для этого регион впервые подал заявку на участие в федеральной программе "Стимул" по развитию инженерной инфраструктуры. В целом в текущем году в программе участвуют 57 регионов, отметили в Минстрое.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру.