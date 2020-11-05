Спрос на кадастровый учет недвижимости в РФ в III квартале превысил докарантинный уровень

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Федеральная кадастровая палата в третьем квартале 2020 года обработала около 1,2 млн заявлений для постановки объектов недвижимости на кадастровый учет. Это почти на 8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, но почти на 50% больше, чем во время карантина - во втором квартале 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Показатели третьего квартала 2020 года превышают докарантинные. Так, в первом квартале 2020 года было принято более 1 млн заявлений на услугу кадастрового учета объектов недвижимости. Далее, в карантинный период второго квартала 2020 года, спрос на данную услугу упал на 35%. И только в третьем квартале потребность в услуге по кадастровому учету объектов недвижимости начала восстанавливаться и увеличивается на 49%", - говорится в сообщении.

Регионами-лидерами по кадастровому учету в третьем квартале стали Московская область, Ставропольский край, Ленинградская, Ростовская и Нижегородская области. В ряде регионов, например, в Тюменской области и Ставропольском крае, недвижимость можно было поставить на кадастровый учет за два дня. В 28 субъектах услуга оказывалась за три дня.

При этом по закону сроки проведения кадастрового учета составляют пять рабочих дней, регистрации права собственности - семь, для единой процедуры учета и регистрации - 10.

Как подчеркнули в Федеральной кадастровой палате, ускоренные сроки стали возможны благодаря переходу всех регионов на федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Кадастровый учет представляет собой внесение сведений об объектах недвижимости в ЕГРН. Процедура носит заявительный характер. Если собственник планирует в будущем продавать, дарить или передавать свою недвижимость по наследству, ее нужно обязательно поставить на учет и зарегистрировать на нее права.