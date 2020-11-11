Крупнейший банк Крыма за два месяца одобрил 1,2 тыс. заявок по сельской ипотеке

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, принял и одобрил более 1,2 тыс. заявок на сельскую ипотеку с момента запуска программы в сентябре 2020 года. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"С момента запуска льготной государственной программы "Сельская ипотека" с выдачей кредитов по льготной ставке 3% банк РНКБ принял более 1,2 тыс. заявок на выдачу кредитов по данной программе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что первые кредиты по ставке 3% банк выдал на приобретение жилья в Симферопольском районе, на Южном берегу Крыма, а также в северных районах Крыма. В среднесрочной перспективе РНКБ планирует выдать 1 млрд рублей в рамках ипотечных кредитов по госпрограмме "Сельская ипотека" под 3%.

Программа "Сельская ипотека" пользуется в регионах присутствия банка огромной популярностью, прокомментировал председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин. "В настоящее время РНКБ временно прекратил прием заявок по данной программе в связи с тем, что предоставленный банку лимит на прием заявок был полностью исчерпан уже в первые месяцы работы программы. О возобновлении приема заявок клиенты будут проинформированы дополнительно", - цитирует его пресс-служба.

РНКБ Банк - системообразующий банк Республики Крым со стопроцентным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает в себя девять банков. Как сообщала в октябре 2020 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, по программе "Сельская ипотека" выдано более 19 тыс. кредитов в 80 регионах страны на общую сумму 37,7 млрд рублей.