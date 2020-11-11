Щербинский завод планирует запустить систему дезинфекции лифтов от вирусов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) планирует запустить в массовое производство систему дезинфекции поверхностей и воздуха лифтов от вирусов. Об этом в среду сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

Система дезинфекции встроена в кабину лифта. Очистку воздуха и поверхностей обеспечивают одиночные светодиодные излучатели бактерицидного ультрафиолета. Дезинфекция будет проводиться только при отсутствии внутри кабины пассажиров.

"Завод разработал и испытал систему дезинфекции лифтов, позволяющую обезопасить от инфекций до 98% поверхностей лифта за час. После второго этапа испытаний и оценки воздействия системы на наличие бактерий в воздухе, она будет запущена в массовое производство", - говорится в сообщении с уточнением, что эффективность системы на поверхностях проверена специалистами НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора (НИИ).

В ходе испытаний сотрудники НИИ нанесли на поверхность кабины лифта микроорганизмы, штаммы которых имеют сравнимую с вирусом COVID-19 устойчивость к средствам дезинфекции, рассказали в пресс-службе. По результатам первого этапа исследований система уничтожила до 98% тестовых микроорганизмов.

Разработка этой технологии актуальна в условиях роста заболеваемости коронавирусом, прокомментировал генеральный директор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев. "Благодаря сотрудничеству с НИИ удалось получить объективный результат, сейчас сотрудники ЩЛЗ занимаются оптимизацией себестоимости и в ближайшее время будут готовы запустить новые лифты с системой обеззараживания в серийное производство", - цитирует его пресс-служба.

АО "Щербинский лифтостроительный завод" ведет свою историю с 1943 года. Сегодня ЩЛЗ является одним из крупнейших в России производителей лифтового оборудования (грузовые и пассажирские лифты, монтаж и обслуживание). С середины 2019 года ДОМ.РФ осуществляет меры по стимулированию деятельности предприятия. Поэтапная модернизация завода позволит увеличить производство профильной продукции почти на 40%.