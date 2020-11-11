Субсидии в Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья в 2021 году превысят 5 млрд рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей направит Московская область на субсидии в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства для решения проблем с долгостроями в 2021 году. Эта сумма будет использована для завершения строительства почти 430 многоквартирных домов, сообщил в среду во время публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"Почти в два раза - примерно на 2,9 млрд рублей - планируется увеличить расходы на субсидии в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Итого на работы по 429 многоквартирным домам предусмотрено более 5,1 млрд рублей", - сказал Брынцалов.

Он добавил, что проблему с долгостроями в Подмосковье необходимо решить в ближайшие два-три года.

Как ранее сообщала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, права 14 тыс. участников долевого строительства планируется восстановить в Московской области в 2021 году. Всего по данным министерства жилищной политики региона, с 2012 года по 2020 год в Подмосковье были восстановлены права более 60 тыс. обманутых дольщиков.