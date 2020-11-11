{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росреестр утвердил дорожную карту для включения в ЕГРН сведений с Дальнего Востока

Кадастровые работы в 2020 году проводятся в Бурятии, Хабаровском крае, Магаданской и Сахалинской областях

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Росреестр утвердил дорожную карту для наполнения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями по регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщается в среду на сайте ведомства.

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина Росреестр совместно с регионами проводит анализ эффективности использования земельных участков для определения возможности их вовлечения в оборот для жилищного строительства. Задача реализуется для достижения целевого показателя нацпроекта "Жилье и городская среда", в соответствии с которым к 2024 году предусмотрено вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тыс. га.

"Росреестр утвердил и реализует федеральную дорожную карту по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями с регионами Дальневосточного федерального округа. В развитие федеральной дорожной карты субъектами ДФО утверждены соответствующие планы работ", - говорится в сообщении.

Включаемые в ЕГРН сведения касаются границ административно-территориальных образований, территориальных зон, земельных участков и иных объектов недвижимости, анализ и сравнение данных о землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий.

"Совместно с органами исполнительной власти регионов и органами местного самоуправления в 2020 году в 15 субъектах Российской Федерации организовано проведение комплексных кадастровых работ, в том числе в Республике Бурятия, Хабаровском крае, Магаданской и Сахалинской областях. Субъекты ДФО входят в число приоритетных территорий, для которых предусмотрено дополнительное финансирование на проведение комплексных кадастровых работ", - напомнили в ведомстве.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБурятияХабаровский крайМагаданская областьСахалинская областьДальний Восток
Российские строители поделятся с сирийцами опытом восстановления городских районов
Это позволит максимально оптимизировать процесс строительства в республике, отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин
Читать полностью