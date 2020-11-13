Жители малочисленных сел на Сахалине смогут получить сертификат на покупку жилья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы во втором, окончательном чтении приняли закон, благодаря которому жители малочисленных сел региона смогут получить сертификат на покупку жилья в пределах Сахалинской области. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного парламента.

"Пока в рамках нового закона будет запущен пилотный проект, в который попадут два села - это Пильво и Тельновск. В Пильво люди лишились крова после стихии 2015 года и вынуждены снимать жилье в районном центре. А в поселке Тельновск Углегорского района после закрытия шахты сейчас проживает всего несколько семей", - пояснили в пресс-службе.

В соответствии с законопроектом, малочисленным признается сельский населенный пункт с населением не более 20 человек, а также не имеющий перспектив для социально-экономического развития. По словам разработчика законопроекта депутата Александра Болотникова, в настоящее время в области более 30 населенных пунктов, в которых никто уже постоянно не живет, и 37 сел, где люди еще остались, но развития нет.

"Я уверен, что из малочисленных сел уедут практически все. Потому что жить там очень сложно: печное отопление, за водой надо к колодцу ходить, плохие дороги и связь, часто отсутствует электричество. Ярким примером тому служат села Пильво, Белоречье, Мангидай", - цитирует пресс-служба Болотникова.

По данным пресс-службы, сумма сертификата будет устанавливаться исходя из стоимости квадратного метра по району, количества членов семьи, а также норматива общей площади жилого помещения на одного человека.