Выставка номинантов премии искусства "Инновация-2021" открылась в Нижнем Новгороде

ТАСС, 25 июня. Выставка номинантов государственной премии в области российского современного искусства "Инновация-2021" открылась в Нижнем Новгороде 25 июня в центре "Арсенал". На ней представлено 35 работ, в том числе художественные проекты, книги и онлайн-разработки, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"25 июня 2021 года в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород - Арсенал) начала работу выставка номинантов главной государственной премии в области современного искусства "Инновация-2021", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в экспозицию выставки вошли 35 произведений, в том числе художественные проекты и книги в области современного российского искусства, созданные в 2020 году. Каждое пространство адаптировано для размещения работ, часть из них - виртуальные, поэтому некоторые экспонаты показываются в виде "рабочего кабинета" с помощью демонстрации онлайн-материалов. Церемония награждения победителей состоится 27 августа, добавили в сообщении.

Как отметил Никитин, в этом году "Инновация" вошла в событийную повестку празднования 800-летия Нижнего Новгорода. "Рад, что в юбилей город станет центром актуальной культуры федерального масштаба и примет художников и кураторов со всей России, которые формируют наиболее важные тенденции в мире современного искусства", - цитирует Никитина пресс-служба.

Объединяющей темой всех проектов премии этого года стал "образовательный поворот", который осуществился за счет стремительного перехода к онлайну, считает куратор и начальник отдела выставочных проектов Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина Дарья Ткачева. "Пандемия, режим изоляции заставили культурные и образовательные институции пересмотреть свои возможности и задачи. <…> Так или иначе, через форму или содержание, но образовательный поворот прозвучал во всех проектах-номинантах премии "Инновация", - отметила она.

Премия "Инновация" проводится Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Ее миссия - поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности. С 2019 года "Инновация" проводится командой Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород - Арсенал) совместно с правительством Нижегородской области. В 2021 году премия вручается в 16-й раз в семи конкурсных номинациях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация", "Образовательный проект", "Книга года".