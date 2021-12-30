Нижегородские власти к февралю ждут концессионную инициативу по IT-кампусу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Концессионную инициативу по возведению межвузовского IT-кампуса в Нижнем Новгороде ждут к февралю 2022 года. Завершить строительство планируют к концу 2025 года, сообщили ТАСС в четверг в проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород станет одним из восьми городов России, где появится IT-кампус.

"Реализация проекта уже началась, на текущий момент идет процесс формирования земельных участков. В феврале 2022 года планируется подача актуальных заявок в Минобрнауки России, а также частной концессионной инициативы. Следующий этап - выделение федерального финансирования, согласование и подписание концессии, после чего - проектировочные и строительные работы. Завершить строительство планируется к концу 2025 года", - сказано в сообщении.

В проектном офисе отметили, что на этом реализация проекта не заканчивается. "Так как именно реализация образовательных программ на базе IT-кампуса и создание уникального междисциплинарного и дуального образования - это и есть суть проекта", - пояснили в офисе.

На данный момент затраты по созданию межвузовского IT-кампуса оцениваются примерно в 20 млрд рублей. 12 млрд рублей (60%) из них - федеральное софинансирование, оставшиеся 40% - в рамках региональной концессии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщал ТАСС, что с окончанием юбилейного для Нижнего Новгорода года программа по реализации инфраструктурных проектов не закончится, так как в регионе запланировано строительство новых станций метро, ремонт и строительство новых трамвайных путей, создание ледовой арены, капитальный ремонт детской областной больницы.

О юбилее

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошли более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма, медиа и благотворительности. Также провели масштабную программу по благоустройству и обновлению инфраструктуры.