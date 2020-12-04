На медиафасаде ТАСС появится бегущая строка с призывом присоединиться к акции #МыВместе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. ТАСС 5 декабря, в Национальный день волонтера, присоединится к Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В этот день на медиафасаде главного офиса агентства появится бегущая строка, призванная привлечь внимание к вкладу добровольцев в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Каждый час в течение дня на медиафасаде агентства поочередно будут транслироваться слоганы с призывом присоединиться к акции. Всего их будет три: "Помогать проще, когда #МыВместе. Присоединяйся к акции на dobro.ru", "Стань героем для тех, кто рядом. #МыВместе можем помочь на dobro.ru" и "#МыВместе можем больше. Присоединяйся к акции и помогай другим на dobro.ru".

"Рассказ о волонтерском движении – важная часть нашей редакционной политики, – отметила директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова. – Это не только новости, но и специальные проекты, посвященные подвигу добровольцев. Так, к 10-летию поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" мы выпустили спецпроект "Кто ищет", рассказывающий про его героев – обычных людей, которые просто хотят помогать. Сегодня волонтеры внесят неоценимый вклад в борьбу с пандемией, но мы уверены, что неравнодушных людей, которые хотят помочь, гораздо больше – просто не все знают, как это можно сделать. Так появилась наша акция с призывом присоединиться к движению #МыВместе".

"5 декабря по всей России поздравляют волонтеров, многие из которых с учетом текущих реалий вынуждены даже в свой праздник работать. Врачам, помогать пожилым людям, многодетным семьям, всем, кому их помощь сегодня необходима. Акция #Мы Вместе – настоящий феномен, она объединила усилия гражданского общества, бизнеса, государства, медиа и позволила достичь синергетического эффекта, – сказал координатор по медиасопровождению акции взаимопомощи #МыВместе Антон Пашков. – Мы благодарим ТАСС за внимание к социально значимым темам и объективное освещение новостей о волонтерских проектах инициативах. И, конечно, за этот уникальный подарок всем неравнодушным гражданам нашей страны. Уверены, что 5 декабря вне зависимости от погодных условий станет ярким и теплым днем, настоящим Днем добра для всех россиян".

Акция #МыВместе была запущена 21 марта и направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии. ТАСС выступает информационным партнером акции.

Ее организаторами, наряду с платформой dobro.ru, выступают "Волонтеры-медики", Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. За прошедшее время к акции подключилось более 130 тыс. добровольцев и более 10 тыс. партнеров. Совместными усилиями с представителями органов власти, общественных организаций и бизнеса волонтеры смогли помочь более 4,5 млн человек. Добровольцы принимают заявки от нуждающихся, доставляют самоизолированным продукты питания и предметы первой необходимости; волонтеры-медики помогают врачам и медицинскому персоналу.

Официальный сайт акции: мывместе2020.рф.