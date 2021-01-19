ТАСС и аэропорт Домодедово приглашают в "Путешествие по России"

Москва, 19 января. ТАСС и аэропорт Домодедово запустили совместный проект "Путешествие по России". Его задача – стимулировать интерес россиян к изучению родной страны.

На более чем 200 цифровых экранах аэропорта – в зонах вылета и прилета, у стоек регистрации, в залах ожидания, на медиафасаде паркинга и новом мультимедийном экране фабрики бортового питания пассажиров ждут яркие, запоминающиеся репортажные снимки, сделанные фотокорреспондентами ТАСС в разных регионах страны. Добраться туда можно рейсами из Домодедово: география маршрутов из аэропорта – вся Россия.

Фотографии познакомят с завораживающими видами и достопримечательностями Алтая, Крыма, Калининграда, Казани, Волгограда и Санкт-Петербурга, расскажут о возможностях для активного отдыха в Мурманской и Архангельской областях, а также экзотическом туризме в Хакасии, Салехарде и других регионах России.

Московский аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова – одна из крупнейших воздушных гаваней России. В 2019 году пассажиропоток составил 28,3 млн человек. Домодедово выбрали для полетов в Москву члены ведущих мировых авиационных альянсов – Star Alliance и Oneworld.