ТАСС рассказал о современных медиатрендах на конференции "Digital-коммуникации России"

Москва, 16 февраля. В эпоху пандемии в обществе значительно вырос спрос на проверенную информацию, и одним из следствий этого тренда стало увеличение аудитории ТАСС. Об этом сообщила руководитель отдела по работе с рекламными агентствами департамента продаж ТАСС Наталья Матушкина, выступая на конференции "Digital-коммуникации России – 2021".

Она состоялась сегодня в технопарке "Сколково" и была организована Ассоциацией директоров по корпоративным коммуникациям (АКМР). Конференцию посвятили новым вызовам, которые принесла пандемия, и рецептам успешной трансформации в этих условиях. Участниками мероприятия стали представители крупнейших компаний рынка цифровых коммуникаций России.

Наталья Матушкина рассказала о том, как меняется поведение потребителя в эпоху COVID-19, как адаптируется к этим изменениям бизнес и каким образом в этом ему помогают маркетинговые коммуникации. "Мы увидели, что во время пандемии увеличилась потребность аудитории в проверенной, качественной информации, растет интерес к официальным источникам. Как результат – заметно выросла посещаемость и сайта ТАСС", – отметила Матушкина.

Она также дала совет о том, как компаниям выстраивать коммуникацию в новой реальности, и обсудила с участниками форума изменения, которые произойдут на рынке в ближайшей перспективе. В их числе – увеличение роли релевантного таргетинга, персонализированной рекламы, использования интерактивных механик в диалоге с потребителем. "Один из главных трендов, на который обратили внимание на конференции и представители СМИ, и рекламных агентств, заключается в том, что аудитория готова воспринимать лонгриды, большие объемы контента на ресурсах, которым доверяет. Поэтому крупным рекламодателям стоит вкладываться в контентные имиджевые спецпроекты, в которых фокус смещается с продукта на полезное действие контента, будь то глубокое исследование темы, вовлекающий интерактив или просто интересная история", – рассказала Матушкина.

На конференции она привела примеры успешных партнерских проектов ТАСС, которые помогли клиентам найти новые формы коммуникации с аудиторией. "Они наглядно показывают, куда лучше двигаться брендам в эпоху COVID-19. Использование таких проектов для коммуникации с аудиторией позволяет удержать внимание потребителя и наладить непрерывный диалог с учетом изменившихся потребностей", – отметила представитель ТАСС.

Спикерами секции стали также представители РБК, ИД "Комсомольская правда", "СКАН-Интерфакс", Okko и КБ "Палиндром". Они обсудили изменения коммуникационной и контентной политики российских СМИ, поговорили о новых требованиях к цифровому контенту и поделились рецептами привлечения аудитории в новых условиях.