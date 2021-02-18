Корреспондент ТАСС выступит в школе молодых журналистов на Зимнем фестивале искусств

Москва, 18 февраля. Седьмая школа-семинар для молодых журналистов, освещающих события культурной жизни, откроется 19 февраля в рамках XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Эксперты из ведущих российских СМИ проведут трехдневный интенсивный курс теоретических и практических занятий, посвященных секретам профессии.

В первый день своим опытом со слушателями поделится специальный корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Ольга Свистунова. Она прочитает лекцию "Основы культурной журналистики в сложные времена – почему журналисту так важно смотреть в глаза ньюсмейкеру и зачем нужен живой контакт? Вопросы этики и доверия". Корреспондент ТАСС не первый раз выступает перед слушателями школы. В этом году, по словам Свистуновой, ее лекция будет посвящена изменениям, которые произошли в театральной отрасли и работе коллег в связи с пандемией коронавируса.

"Долгое время театр был вынужден работать в условиях локдауна, и это стало серьезным вызовом и для артистов, и для журналистов, освещающих тему. Ведь театр – это искусство живое, предполагающее прямой контакт со зрителем, который трудно установить в рамках онлайн-формата. И журналист должен находиться на месте события, чтобы правильно передать его атмосферу. Новость, подготовленная дистанционно, не передаст всех оттенков, поскольку новостная журналистика – это состояние души, и требует полной погруженности в событие. И в этом смысле история с пандемией показала всем нам ценность прямых человеческих контактов, которые ничем не заменишь", – отметила Свистунова.

Один из главных рецептов успеха в работе журналиста – это умение устанавливать доверительные отношения с ньюсмейкером, и здесь прямой контакт особенно важен, считает корреспондент ТАСС. "Если вы хотите позвонить первому лицу и получить правдивую информацию из первых уст – скажем, у генерального директора Большого театра, вы должны понимать, что он не ответит на звонок незнакомого журналиста. Он ответит человеку, с которым лично знаком. Это вопрос доверия, которое очень трудно установить дистанционно, здесь нужен прямой контакт. И я хочу призвать молодых журналистов к тому, чтобы они стремились в первую очередь к живому общению со спикерами", – рассказала Свистунова.

ТАСС выступает официальным информационным агентством XIV Зимнего международного фестиваля искусств, который проходит с 18 по 28 февраля в Сочи под руководством альтиста и дирижера Юрия Башмета. Ежегодно мероприятие собирает любителей искусства со всего мира, формируя тенденции развития как российской, так и мировой культуры. Под эгидой фестиваля проходят также образовательные проекты и программы.