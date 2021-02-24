Сергей Бобылев стал лауреатом одного из старейших конкурсов фотожурналистики POY 78

Москва, 24 февраля. Фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев вошел в число победителей одного из старейших конкурсов фотожурналистики мира Pictures of the Year (POY), сообщили его организаторы на официальной странице в Instagram.

Сергей Бобылев занял первое место в номинации «Спортивное мероприятие». Снимок был сделан в декабре прошлого года на соревнованиях по фигурному катанию в Челябинске. На нем запечатлено выступление Екатерины Мироновой и Евгения Устенко в произвольной программе.

Также призером конкурса стал шеф-фотограф агентства Валерий Шарифулин – он занял третье место в номинации "Портретная серия". В самый разгар пандемии он снял серию портретов врачей и медперсонала после работы в красных зонах московских больниц.

"Я очень рад за ребят, за то, что их работы отмечены международным жюри такого престижного конкурса, – прокомментировал руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор. – Задача новостной фотожурналистики – умение рассказать о событии одним кадром, уловить и передать эмоцию конкретного мгновения за доли секунды. В данном случае и Сергею, и Валерию это прекрасно удалось".

Pictures of the Year International – один из старейших конкурсов фотожурналистики в мире, в 2020 году он прошел в 78-й раз. Его история началась в 1944 году с конкурса фотографий Клиффа Эдома в Школе журналистики штата Миссури в Колумбии, штат Миссури (США). Сегодня POY – это образовательная программа, связывающая студентов и общественность с помощью кураторской работы. POY показывает ценность фотожурналистики и позволяет людям воспринимать новости и исторические события через призму сопереживания. Принцип конкурса, сформулированный основателем POY Клиффом Эдомом: "Покажи правду с помощью камеры".