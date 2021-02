Спецпроекты ТАСС получили серебро и бронзу конкурса SND Best of Digital 2020

Москва, 26 февраля. Спецпроекты ТАСС стали призерами престижного международного конкурса SND Best of Digital 2020 ("Лучшее в цифровом дизайне"). В номинации Story Page Design: Arts, Entertainmet, Food, Travel & Lifestyle ("Дизайн страницы истории: Искусство, Развлечения, Еда, Путешествия и Стиль жизни") серебро получила работа "Поколение Д", а бронзу – "Круги Данте". Итоги 2020 года опубликованы на официальном сайте конкурса.

На пути к успеху им пришлось конкурировать с работами ведущих мировых СМИ, в том числе The New York Times, The Washington Post, Reuters, CNN, Los Angeles Times и ряда других.

В историческом лонгриде "Поколение Д" ТАСС рассказал о предыстории и причинах провала восстания декабристов 1825 года на Сенатской площади. Авторы проекта предлагают посмотреть на декабристов не как на организованное движение, а как на поколение. Публикация состоит из пяти глав-эпох: 1789, 1812, 1814-1824, 1825, 1826, характеризующих общественно-политический контекст эпохи. Визуальные решения – интерактивная инфографика и картины из коллекций Всероссийского музея А.С. Пушкина, Государственного исторического музея, Музея декабристов Петровска-Забайкальского и Музея Карнавале в Париже – позволяют читателю глубже познакомиться со взглядами и биографиями самых заметных представителей декабристов.

"Здорово, что лендинг проекта про декабристов пришелся по душе жюри и позволил нам в очередной раз встать в один ряд с The New York Times. Мы к своему стыду не подавали на него особых надежд - проект большой, обстоятельный и какой-то очень локальный, ну кому на Западе это будет интересно? Но тем не менее – серебро в категории Story Page Design: Arts, Entertainment, Food, Travel & Lifestyle. Теперь вот сидим, гадаем, что именно зацепило уважаемое жюри? Понимать ли ссылку в Сибирь как travel? Было ли постоянное соревнование с Наполеоном по тем временам entertainment или просто своего рода lifestyle?", - задается вопросом заместитель руководителя отдела специальных проектов ТАСС Дарья Донина.

Интерактивный лонгрид "Круги Данте" стал первым мультимедийным русскоязычным гидом по мирам "Божественной комедии" и творчеству итальянского поэта Данте Алигьери. Проект уникален по нескольким параметрам. Авторы решили отойти от привычных для читателя сценариев – устройстве кругов "Ада", а сконцентрировались на героях, населяющих все три части "Божественной комедии". Рассказ о биографии и творчестве поэта ведется с помощью 13 персонажей, с которыми Данте был знаком или косвенно связан в реальной жизни. Лендинг устроен так, что читатель может сам выбрать, как ему двигаться по проекту: в хронологии "Божественной комедии" или в хронологии жизни Данте – выбрать один из двух режимов чтения можно в начале проекта. Чтобы подчеркнуть разницу между двумя слоями повествования, использовано разное оформление: светлый фон – события из жизни Данте, тёмный – события "Божественной комедии".

"Данте Алигьери первым в мельчайших подробностях описал загробный мир — то, как он себе его представлял. Поэтому в проекте "Круги Данте" о реальной жизни поэта и о мире его "Божественной комедии" нам было важно не только рассказать историю, но и красочно ее визуализировать. С этой задачей блестяще справились иллюстратор Анастасия Зотова и дизайнер Константин Каковкин. Их кропотливая работа с первоисточником и произведениями художников, таких как Гюстав Доре, которые пытались воссоздать фантазии Данте, и принесла нам бронзу в конкурсе, ориентированном на визуальную составляющую", - отметила старший редактор специальных проектов ТАСС Ксения Безвиконная.

Конкурс проводится Ассоциацией новостных дизайнеров (Society for News Design, SND). В нем участвуют лучшие мировые проекты в сфере цифровой журналистики. В этом году жюри оценило 1764 работы в семи категориях. Наряду с проектами ТАСС, в этом году призерами конкурса стали работы The New York Times, The Washington Post, Reuters, CNN, Los Angeles Times и ряда других известных мировых СМИ.