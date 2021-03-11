Объявлены победители фотоконкурса ТАСС News Photo Awards. Overcoming COVID

Москва, 11 марта. Названы имена победителей международного фотоконкурса для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID, организованного агентством ТАСС. Церемония объявления авторов лучших фоторабот прошла в пресс-центре ТАСС 11 марта, в годовщину объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

Обладателем Гран-при конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо Куто (Brais Lorenzo Couto) и его работа "День рождения " .

В категории "Лучшая фотография" победу одержал фотожурналист МИА "Россия сегодня" (Sputnik) (Россия) Илья Питалёв с фотографией "Причастие".

В категории "Лучшая серия фотографий" победителем стал репортер британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грэй (Adam Gray). Жюри признало лучшей серию сделанных им снимков под названием " В эпицентре ковида" .

Обладатель Гран-при конкурса получил $10 тыс., призеры в категориях "Лучшая фотография" и "Лучшая серия фотографий" – по $3 тыс.

На церемонии также были названы обладатели специального приза "Особое мнение", учрежденного Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Фотоальбом "Лавров. Эмоции" с дарственной надписью главы внешнеполитического ведомства России получили:

– фотокорреспондент Диего Ибарра Санчез (Diego Ibarra Sánchez) за работу " Финикийский коллапс: COVID и кризис в Ливане" ;

– фотокорреспондент Джош Эдельсон (Josh Edelson) за снимок "Оставайтесь в кругах " ;

– фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", Sputnik Илья Питалёв и его работа из серии репортажных снимков "Противостояние";

– фотожурналист из китайского информационное агентство "Синьхуа" Тао Лянг и его работа "Поцелуй " .

В церемонии объявления победителей конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор, члены жюри фотоконкурса, представляющие ведущие мировые СМИ – Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ANSA, PA Media, NOOR и др.

"Я счастлив получить эту награду. Хочу поздравить всех моих коллег и поблагодарить за возможность прислать эти работы на конкурс. И, конечно, спасибо этой замечательной женщине, которую мне удалось снять во время празднования ее дня рождения", – сказал, комментируя награду, обладатель Гран-при Брайс Лоренцо Куто.

"Эта фотография была сделана в мае прошлого года. Был карантин, я искал тему для съемки о ковиде и наткнулся на информацию о специально созданном отряде священников, которые навещают свою паству в их домах. Мне удалось договориться с одним из них, и эта фотография была сделана как раз во время посещения прихожанки отцом Иоанном – настоятелем храма при Боткинской больнице. Спасибо огромное организаторам! Такой представительный состав жюри, и когда выбирают твою работу, это очень много значит для фотографа и мотивирует двигаться вперед", – отметил победитель в категории "Лучшая фотография" Илья Питалёв.

"Я очень горжусь этой наградой и хочу поблагодарить моих коллег, которые снимали эти сцены и документировали события, связанные с пандемией, показывая работу всех служб. Думаю, что с появлением вакцин ситуация будет постепенно выправляться", – сказал победитель в категории "Лучшая серия фотографий " Адам Грэй.

"Фотожурналисты наряду с врачами одними из первых оказались на передовой борьбы с пандемией. И именно их глазами люди по всему миру наблюдали за тем, как шла и продолжает идти эта борьба на улицах опустевших городов, в «красных зонах» больниц, в лабораториях, где производят вакцины. Работа фотокорреспондентов в период пандемии – это настоящий профессиональный подвиг. Уверен, что 2020 год на многие десятилетия сохранится в памяти человечества в том числе и благодаря фотографиям, которые были представлены на конкурсе News Photo Awards. Overcoming COVID. Этот конкурс получился очень достойным, и мы подумали, что было бы здорово сделать его ежегодным. Над форматами и темами мы еще подумаем и расскажем о них дополнительно в ближайшее время", – заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Российский фонд прямых инвестиций приветствует инициативу агентства ТАСС по организации конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID, – сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. – Фотография лучше тысячи слов фиксирует самые драматичные моменты борьбы с пандемией для истории. Убежден, что каждая из работ конкурса войдет в летопись этой борьбы. Сейчас благодаря массовой вакцинации, в том числе российской вакциной "Спутник V", одной из самых эффективных вакцин в мире, основанной на проверенной десятилетиями платформе, эта борьба входит в финальную стадию. Поэтому мы предложили победителям конкурса, а также нашим подписчикам в социальных сетях сделать фоторепортажи о массовой вакцинации "Спутник V" в разных странах. Надеемся, что эти фотографии и станут символом окончательной победы над пандемией".

Председатель жюри конкурса, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор в свою очередь поблагодарил членов международного жюри фотоконкурса за профессиональный подход к работе. "Я рад, что мне посчастливилось работать в команде профессионалов, представляющих ведущие мировые СМИ – Associated Press, Reuters, AFP, Xinhua, Yonhap, Kyodo News, Anadolou, ANSA, PA Media, NOOR", – сказал он. По его словам, "авторы работ, представленных на конкурсе, стремились показать надежду, единение и сплоченность людей в тяжелых условиях пандемии. В этом и есть задача фотожурналистики – показать историю такой, какая она есть, без фотошопа и приукрашиваний".

"Для меня критерии отбора лучших снимков очень просты: это выражение эмоций и совершенство языка фотографии, – сказал член жюри конкурса, старший репортер, заместитель директора отдела фотоновостей информационного агентства "Синьхуа" Лань Хунгуан. – Я считаю, что эти критерии были реализованы во многих работах. Однако есть еще два момента, который я как судья фотоконкурса считаю особенно важными: какие позитивные ценности транслирует тот или иной снимок и несет ли он духовное богатство, которое помогает в борьбе человечества с болезнью. Перед лицом этой великой катастрофы у нас общая судьба. И для меня большее значение имеют те снимки, которые могут дать людям надежду и силу, нежели те, которые подчеркивают человеческое отчаяние и демонстрируют нашу общую уязвимость. Снимки должны оставаться лучшими воспоминанием о нашей общей борьбе – это мой главный критерий при выборе победителей".

Международный фотоконкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID стартовал 5 октября 2020 года. Он был посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии COVID-19.

На конкурс было прислано около 4 тыс. снимков от фотожурналистов из 84 стран мира. Среди лидеров по числу работ – Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США.

Конкурс News Photo Awards. Overcoming COVID реализован при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который по поручению Президента Российской Федерации финансирует производство и занимается продвижением вакцины "Спутник V" за рубежом.