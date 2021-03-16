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ТАСС стал лауреатом конкурса "Лучшее корпоративное видео"

Награду получил проект агентства "ТАСС уполномочен пригласить"
Екатерина Титова ТАСС
Описание
Екатерина Титова
© ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ТАСС вошел в число лауреатов конкурса "Лучшее корпоративное видео", организованного Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России и Издательским домом "МедиаБизнес". Церемония награждения прошла 16 марта вечером в столице.

Специальный проект "ТАСС уполномочен пригласить" получил диплом в номинации "VR, видео-мэппинг, 360°, интерактивное видео". Он представляет собой виртуальную экскурсию по зданию ТАСС на Тверском бульваре, которая позволяет увидеть офис ведущего информагентства страны в формате видео 360 градусов. Проект, выпущенный к 116-летию ТАСС, содержит 12 панорамных видеороликов из разных мест его штаб-квартиры, включая пресс-центр, зал коллегий и кабинет генерального директора. Экскурсию проводят первые лица агентства.

Над проектом, который создавался на протяжении года, трудились три подразделения ТАСС – департамент корпоративных коммуникаций, отдел спецпроектов и студия дизайна. Виртуальная экскурсия знакомит со множеством интересных фактов о ТАСС и знаменитых людях, судьба которых тесно связана с агентством – в их числе Владимир Маяковский и Константин Паустовский. Проект включает также редкие архивные снимки, иллюстрирующие разные эпохи в жизни ТАСС.

"Получить признание коллег – это всегда почетно, тем более, когда с тобой конкурируют сильные пресс-службы крупных компаний, – сказала руководитель отдела внешних коммуникаций департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Екатерина Титова, представлявшая команду разработчиков на церемонии награждения. – Наш проект – как раз тот пример командной работы, когда идея может всех объединить. Нам удалось не только решить первоначальную задачу – познакомить с устройством ТАСС внешнюю аудиторию, но и создать проект, который в пандемию, когда все контакты сведены к минимуму, помогает новым сотрудникам и всем, кто интересуется нашей работой, увидеть агентство изнутри. Многое из того, что мы делали, происходило впервые. Например, генеральный директор ТАСС никогда не рассказывал об агентстве с крыши знаменитой входной группы ТАСС и тем более никогда не открывал для многомиллионной аудитории свой кабинет. Считаю, что мы с этой задачей справились – тому подтверждение более 230 тыс. просмотров".

"Делать проект об агентстве – это большая ответственность, ведь, если что, краснеть пришлось бы в первую очередь перед коллегами, – рассказала старший редактор специальных проектов сайта tass.ru Ксения Безвиконная. – Поэтому я постаралась бережно и внимательно подбирать фактуру, которая дополнила уникальную видеоэкскурсию 360 по редакции ТАСС. Информацию пришлось собирать по крупицам. Об истории агентства не написаны учебники, а все, что мы знаем, записывают и сохраняют сами же сотрудники. Мне очень помогли коллеги и ветераны ТАСС. Также пришлось покопаться в фотоархивах и изучить подшивки корпоративной газеты "Тассовец" за несколько десятилетий. Приятно, что работа нашей команды была вознаграждена вниманием извне. Надеюсь, "ТАСС уполномочен пригласить" станет весомым вкладом в сохранение истории агентства".

Конкурс ​"Лучшее корпоративное видео" проводится с 2012 года. В числе его участников – крупнейшие российские компании, представляющие различные отрасли экономики. ТАСС впервые принимает участие в конкурсе.

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