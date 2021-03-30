"Ньюм" запускает серию образовательных роликов к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

Москва, 30 марта. Агентство ТАСС и его информационно-образовательный проект "Ньюм" совместно с Музеем космонавтики запустили новый проект – серию роликов, посвященных 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Первая из трех историй знакомит пользователей с процессом запуска ракеты-носителя "Восток" и вывода космического корабля на орбиту.

"О первом полете в космос рассказано немало: есть кадры фото- и видеохроники, есть аудиозаписи со стартовой площадки, есть истории очевидцев и участников событий. С помощью технологии 3D-моделирования мы даем возможность нашей аудитории детально рассмотреть ракету-носитель "Восток", спускаемый аппарат "Восток" и скафандр СК-1, благодаря которым Юрий Гагарин покорил космос", – отметила руководитель проекта "Ньюм" Ольга Хабарова.

Над проектом трудилась команда тассовцев: сценарист, оператор и 3D-художник. Для максимально точного создания 3D-моделей в Музее космонавтики была произведена подробная видеосъемка экспонатов, часть из которых можно будет увидеть на спецвыставке музея "Первый", начиная с 12 апреля. "Это кропотливая работа, требующая большой концентрации и внимательности, но все получилось великолепно. Огромная благодарность команде музея за помощь в организации съемок и подборе интересных фактов о первом полете человека в космос", – прокомментировала Ольга Хабарова.

Видеоролики будут выходить по понедельникам, финальную серию "Ньюм" представит 12 апреля.