В Ленинградской области при поддержке ТАСС прошел День партизанской славы

Санкт-Петербург, 30 марта. Неизвестные страницы истории партизанского движения были раскрыты во время празднования Дня партизанской славы в Ленинградской области. О них рассказал руководитель отдела корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС Станислав Вязьменский в ходе научно-практической конференции "К 80-летию с начала партизанского движения в Ленинградской области" – она стала центральным событием памятных мероприятий.

В частности, слушатели узнали о трагической судьбе советско-испанского партизанского отряда под командованием секретаря Смольнинского райисполкома Ленинграда Георгия Бородулина. "Отряд был практически полностью уничтожен немцами 24 октября 1941 года в районе Пулковских высот, – рассказал Вязьменский. – Среди выживших бойцов оказалось семеро испанских "детей войны". До войны они учились в ремесленных училищах и техникумах Ленинграда, откуда и ушли добровольцами на фронт. Их судьбы нам удалось выявить с помощью архивных документов Испанского центра в Москве. Любопытно, что одним из уцелевших ребят был Раймундо Гарсия Гонсалес. Четыре месяца он лечился после ранения в том бою в одном из ленинградских госпиталей. В марте 1942 года был эвакуирован из блокадного Ленинграда. После войны жил в СССР. Стал профессиональным переводчиком. Самые известные его переводы на испанский – произведения Бориса Васильева "Не стреляйте в белых лебедей" и "Завтра была война".

Организаторами конференции выступили Санкт-Петербургский региональный информационный центр ТАСС и подшефная агентству Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова.

В конференции приняли участие профессиональные историки и краеведы, сотрудники Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, где хранится фонд Ленинградского штаба партизанского движения, старшеклассники школ Ленинградской области. Также ее слушателями впервые стали школьники, библиотечные и музейные работники поселка Хвойная Новгородской области.

"Мы очень рады тому, что к нам присоединились коллеги из соседнего региона, – отметил Вязьменский. – В годы Великой Отечественной войны в Хвойной располагалась одна из самых крупных партизанских баз ЛШПД. Именно оттуда в сентябре 1942 года на самолетах "Дуглас" в тыл противника забрасывался советско-испанский партизанский отряд под командованием Франциско Гульона".

В рамках памятных мероприятий также состоялся показ военной техники Западного военного округа. А завершилось празднование митингом в поселке Красные Горы на мемориале "Лужским партизанам" у памятника "Братство" – он увековечил подвиг бойцов интернационального партизанского отряда особого назначения под командованием Ф. Гульона.

Международный российско-испанский проект по увековечению памяти бойцов советско-испанского партизанского отряда особого назначения под командованием Ф. Гульона ТАСС ведет с 2015 года.

Мероприятия, посвященные Дню партизанской славы, были организованы совместно с администрацией Лужского района Ленинградской области и Западным военным округом. Указ об учреждении праздника 29 марта был подписан губернатором области Александром Дрозденко в 2015 году. Именно в этот день в 1942 году в осажденный Ленинград пришел обоз с продовольствием из "партизанского края".