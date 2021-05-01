ТАСС и "Аэроэкспресс" открыли фотовыставку "Путь к Победе"

Выставка фотографий "Путь к Победе" открылась сегодня в здании Павелецкого вокзала столицы. Организаторами проекта выступили информационное агентство ТАСС и компания "Аэроэкспресс".

Экспозиция приурочена к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о дорогах, которые к ней привели. Перевозка бойцов, эвакуация раненых и целых заводов, транспортировка вооружения и боеприпасов, доставка медикаментов, обеспечение военных операций – все это в военные годы легло на плечи работников транспорта.

Каждая фотография выставки – это целый рассказ, повествующий о важных моментах в истории. Поезд с жителями Сибири, которые едут защищать Москву, советские броневики у линии фронта в дни Сталинградской битвы, погрузка сколотого льда в грузовой трамвай в Ленинграде, восстановление железнодорожных путей в Крыму после освобождения от немецкой оккупации, встреча советских воинов-победителей на городских вокзалах Москвы и Минска – эти и другие кадры позволяют ощутить живую атмосферу тех героических лет.

В экспозицию вошли 20 архивных снимков, сделанных военными фотокорреспондентами ТАСС. Вместе с советскими войсками они прошли по всем дорогам войны. В числе знаменитых авторов фотографий – Евгений Халдей, Макс Альперт, Марк Редькин, Эммануил Евзерихин, Николай Ситников. По их работам, многие из которых вошли в учебники истории, новое поколение сегодня знакомится с летописью Великой Отечественной.

Выставка расположена в терминале "Аэроэкспресс" Павелецкого вокзала. Вход свободный.