{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТАСС и аэропорт Домодедово открыли фотовыставку ко Дню Победы

Гости аэропорта увидят кадры, запечатлевшие счастливые моменты 1945 года и эмоции воинов-победителей

Фотовыставка "Я не забуду сорок пятый год", приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, открылась на территории Московского аэропорта Домодедово. Это совместный проект ТАСС и воздушной гавани. В экспозицию вошли почти полтора десятка архивных фотографий агентства, рассказывающих о стойкости и подвиге тех, кто добывал победу.

Основу экспозиции составили снимки известных военных фотокорреспондентов ТАСС, в числе которых Николай Ситников, Леонид Доренский, Эммануил Евзерихин, Марк Редькин и Евгений Халдей. На исторических кадрах запечатлены ключевые события весны и лета 1945 года – встреча воинов-победителей, Парад Победы на Красной площади, а также народные торжества в Москве, Минске, Вене, Белграде и Праге. На выставке также представлены портрет советского снайпера Нины Лобковской, сделанный в Берлине, знаменитый снимок маршала Георгия Жукова во время Парада Победы 24 июня 1945 года и ряд других известных фотографий.

Выставка продолжает ряд совместных фотопроектов агентства ТАСС и аэропорта Домодедово и выходит в год 95-летия Фотохроники ТАСС, сотрудники которой на протяжении почти целого века фиксируют важнейшие события в России и за рубежом.

Пассажиры и гости аэропорта смогут ознакомиться с экспозицией на втором этаже аэровокзала. Увидеть ее можно будет до конца мая 2021 года.

День Победы - 2021
В Вене покажут выставку военного фотокорреспондента ТАСС Халдея "Фотограф освобождения"
Евгений Халдей сделал уникальные фотографии уличных боев, развалин от бомб и позднее мирной жизни
Читать полностью