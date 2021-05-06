ТАСС и аэропорт Домодедово открыли фотовыставку ко Дню Победы

Фотовыставка "Я не забуду сорок пятый год", приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, открылась на территории Московского аэропорта Домодедово. Это совместный проект ТАСС и воздушной гавани. В экспозицию вошли почти полтора десятка архивных фотографий агентства, рассказывающих о стойкости и подвиге тех, кто добывал победу.

Основу экспозиции составили снимки известных военных фотокорреспондентов ТАСС, в числе которых Николай Ситников, Леонид Доренский, Эммануил Евзерихин, Марк Редькин и Евгений Халдей. На исторических кадрах запечатлены ключевые события весны и лета 1945 года – встреча воинов-победителей, Парад Победы на Красной площади, а также народные торжества в Москве, Минске, Вене, Белграде и Праге. На выставке также представлены портрет советского снайпера Нины Лобковской, сделанный в Берлине, знаменитый снимок маршала Георгия Жукова во время Парада Победы 24 июня 1945 года и ряд других известных фотографий.

Выставка продолжает ряд совместных фотопроектов агентства ТАСС и аэропорта Домодедово и выходит в год 95-летия Фотохроники ТАСС, сотрудники которой на протяжении почти целого века фиксируют важнейшие события в России и за рубежом.

Пассажиры и гости аэропорта смогут ознакомиться с экспозицией на втором этаже аэровокзала. Увидеть ее можно будет до конца мая 2021 года.