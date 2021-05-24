ТАСС представит свой взгляд на будущее журналистики на III Сибирском медиафоруме

Третий Сибирский медиафорум открылся сегодня в Новосибирске. Его участники - ведущие российские журналисты и медиаменеджеры - обсудят будущее журналистики в постпандемическом мире и расскажут о том, на какие профессиональные вызовы предстоит дать ответ. Форум проводится при поддержке полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером события и примет участие в его ключевых дискуссиях. В пленарном заседании выступит руководитель спецпроекта ТАСС "Первые лица" Андрей Ванденко, который расскажет о реинкарнации жанра интервью с использованием современных форматов. В числе вопросов, которые он планирует поднять, - журналистика на YouTube как явление нашей жизни, плюсы и минусы интервью в Сети, можно ли сделать полноценную беседу по Zoom или Skype. В своем выступлении журналист расскажет о том, кому удается превратить имя в личный бренд, разберет творчество Юрия Дудя и последователей, а также рассмотрит проект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", получивший широкий резонанс в медиапространстве и интернете.

Руководитель управления продаж информационных продуктов ТАСС Алиса Тимошенко примет участие в сессии "Локальные СМИ: как сохраниться на волне глобализации". Она поделится опытом агентства в развитии инструментов фактчекинга, а также рекомендациями, которые помогут региональным медиа успешно конкурировать с федеральными СМИ. "В числе таких мер - поддержка и развитие востребованных и современных форматов контента: видеороликов, трансляций, подкастов. Нужно больше разъяснительного контента, поскольку контент успешен, когда полезен. И, конечно, СМИ необходим анализ эффективности и востребованности на постоянной основе. Это позволяет двигаться в нужном направлении, легко менять его и контролировать свой бюджет", - отметила Алиса Тимошенко.

В рамках медиафорума также откроется выставка фотографий, приуроченная к 95-летию фотохроники агентства. Проект организован ТАСС совместно с группой компаний "Елка девелопмент". Снимки, которые вошли в экспозицию, напоминают о важных моментах в политической, культурной, спортивной и общественной жизни страны за прошедшее десятилетие. Среди них - открытие исторической сцены Большого театра после реконструкции, триумф российских фигуристов на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, строительство и открытие Крымского моста, запуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" на космодроме Восточный. Каждая фотография - это самодостаточная история, которая помогает сформировать целостное представление о знаковых для России событиях.

Целая серия кадров знакомит посетителей выставки с достопримечательностями страны, среди которых - вантовый мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, Московский международный деловой центр и парк "Зарядье" в Москве. В числе других работ - снимки, рассказывающие о крупнейших всероссийских форумах, работе промышленной, аграрной и транспортной отраслей.