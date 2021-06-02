ТАСС подготовил обширную программу к ПМЭФ-2021

Информационное агентство России ТАСС примет участие в очередном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня. Агентство подготовило к нему обширную программу, насыщенную деловыми и культурными мероприятиями.

Традиционно на форуме будет открыт стенд ТАСС. Агентство является фотохостом и информационным партнером форума, поэтому лучшие фотографии со всех мероприятий будут оперативно появляться на мультимедийных экранах. Кроме того, впервые на стенде смонтирована бегущая строка с новостями ТАСС, аналогичная той, которая расположена на медиафасаде штаб-квартиры агентства в Москве. Посетители стенда также увидят работы, вошедшие в шорт-лист фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID, организованного ТАСС. Конкурс, призванный отметить нелегкий труд фотожурналистов во время эпидемии, проходил с октября 2020 по март 2021 года, в нем приняли участие фотографы из более чем 80 стран.

2 июня в рамках ПМЭФ руководитель направления ТАСС "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Юлия Ермилова выступит модератором сессии "Перспективные рынки сбыта: электронные маркетплейсы, торговые сети, потребкооперация, туризм". В событии, которое состоится в конгресс-центре (зал D4), примут участие представители органов власти и бизнес-сообщества, руководители общественных организаций. Они обсудят изменения, произошедшие на рынках сбыта в постковидном мире, а также поговорят о том, как выгодно использовать маркетплейсы и агрегаторы, эффективны ли эти механизмы для МСП и сможет ли e-commerce потеснить классическую торговлю.

В этот же день на площадке Business Priority состоится ток-шоу "Smart City: от технологического прорыва к созданию условий для развития", которое проведет управление конференций ТАСС совместно с группой компаний "Кортрос". Главной темой разговора станут города будущего и технологии, которые могут быть в них востребованы. Модератором ток-шоу выступит первый заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина. Участники события поговорят о том, какие технологии "умного города" способны принципиально изменить качество жизни и может ли Россия стать трендсеттером в сфере развития городских инноваций.

3 июня в рамках деловой программы форума Лана Самарина проведет еще одну сессию – "Трансформация мировой торговли. Эффективность государственного регулирования". В дискуссии, которая пройдет в конференц-зале G5, примут участие представители органов государственной власти и крупного бизнеса. Они обсудят основные тренды мировой экономики, возможности, которые открывают цифровые технологии для формирования безбарьерной среды, поговорят о перспективах интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС и создания единого информационного пространства, рассмотрят выгоды, риски и проблемы цифровизации для государства и бизнеса.

Также 3 июня на стенде ТАСС состоится церемония подписания соглашения между ТАСС, министерством культуры РФ и благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" о запуске проекта "Особый взгляд на "Золотое кольцо". Его задача – способствовать развитию инклюзии и доступной среды для людей с инвалидностью по зрению в области культуры. ТАСС станет информационным партнером проекта, в рамках которого на территории архитектурных ансамблей городов Золотого кольца будут созданы и размещены тактильные модели известных во всем мире памятников зодчества.

4 июня управление конференций ТАСС и Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках деловой программы ПМЭФ проведут сессию, на которой пройдет презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В событии, которое состоится в конгресс-центре (зал D1), примут участие первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, а также руководители российских регионов и лидеры бизнес-объединений страны.

В этот же день ТАСС проведет онлайн-встречу руководителей ведущих информационных агентств мира с президентом России. В беседе с Владимиром Путиным примут участие главы 16 информагентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Кореи, России, США, Турции, Франции и Японии. Модератором события выступит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Участники встречи обсудят с главой российского государства актуальные вопросы международной политики.

ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером форума. Фотобанк ПМЭФ-2021 на двух языках – русском и английском – открыт на сайте. Репортажи фотожурналистов агентства со всех официальных мероприятий форума доступны к просмотру и бесплатному скачиванию в высоком разрешении для всех его участников и представителей СМИ.

Ознакомиться с программой Петербургского международного экономического форума можно на сайте.