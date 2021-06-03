Юрий Смитюк занял первое место на фотоконкурсе РГО "Самая красивая страна"

Собственный фотокорреспондент ТАСС во Владивостоке Юрий Смитюк со снимком "Волшебный туман" занял первое место в фотоконкурсе Русского географического общества "Самая красивая страна" в номинации "Пейзаж". Итоги конкурса были подведены вчера в штаб-квартире РГО. Победители определялись в 14 основных номинациях и четырех специальных.

"Моя фотография называется "Волшебный туман", но в своих соцсетях я дал ей название "Kосмическая станция Владивосток": очень уж необычно выглядит столица Дальнего Востока в плотной, подсвеченной городскими огнями пелене. А грандиозный мост через пролив Босфор Восточный, высота пилонов которого аж 324 метра - словно антенна, используемая для связи с далекой Землей, - говорит Юрий Смитюк. - Такая картина завораживает наблюдателя, гипнотизирует глаз своей размеренностью и масштабом. Река тумана заходит с моря и неторопливо стелется по проливу Босфор Восточный, укутывает опоры Русского моста и волной перекатывается через полуостров Шкота. Еще каких-то 10-20 минут и все - тумана как не бывало. Поэтому съемки вот такого "морского" тумана больше походят на охоту. "Морской" туман очень легко упустить, попросту вовремя не распознать и не отличить от обычного, который ну очень уж частый гость в нашем городе".

Юрий рассказывает, что жители Владивостока любят пошутить про 50 оттенков серого и про то, что у каждого владивостокца в начале лета активируются жабры. Обыкновенный туман не так красив, считает фотограф ТАСС. Обычно он сопровождается затяжной мелкой моросью, которая больше похожа на водяную пыль. Он часто стоит стеной весь день. Нужный нам фотографический "низкий" туман не очень частое явление. Чтобы его распознать, Юрий часто пользуется городскими камерами видеонаблюдения, доступ к которым предоставляют провайдеры интернет-компаний на своих сайтах.

"Моя любимая камера показывает вид на бухту Золотой Рог и Золотой мост, а сразу за ним видно и Русский мост. Вот оттуда обычно и нарисовывается Его Величество "морской" туман. Сборы проходят молниеносно, а далее по обстоятельствам выбираем точку съемки. Мой снимок сделан с самой высокой точки Владивостока - горы Попова. Высота этой сопки 426 м, а еще тут находится памятник истории и архитектуры "Форт Императрицы Екатерины Великой" - форт №3 Владивостокской крепости. Длиннофокусный объектив 400mm красиво подтянул задний план к переднему, а огни города подсветили туман. Вот так все удачно сложилось: природа показала шоу, фотограф торопился и оказался в нужное время в нужном месте, штатив устоял, затвор сработал, кадр удался. И вот он - пейзаж "Cамой красивой страны" 2021 года!"

Победители в номинациях основного конкурса получают по 250 тыс. рублей. Работы финалистов будут экспонироваться в России и за рубежом.

С работами-победительницами фотоконкурса "Самая красивая страна" можно ознакомиться здесь.