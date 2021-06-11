Фотовыставка о ключевых событиях ПМЭФ-2021 открылась перед штаб-квартирой ТАСС

Фотовыставка "ПМЭФ-2021: сотрудничество без границ" открылась перед зданием штаб-квартиры ТАСС в Москве. В нее вошли снимки, на которых отражены яркие события деловой, культурной и спортивной программ XXIV Петербургского международного экономического форума.

В экспозиции представлено 20 лучших работ, сделанных фотокорреспондентами агентства. В их числе - Валерий Шарифулин, Сергей Бобылев, Вячеслав Прокофьев, Артем Геодакян, Александр Рюмин и Михаил Терещенко, а также петербургские собкоры ТАСС Александр Демьянчук и Петр Ковалев.

Фотографии позволяют прочувствовать атмосферу первого после пандемии форума. Зрители увидят портреты участников и волонтеров, кадры выступления президента России на пленарном заседании, репортажные снимки с гала-матча по хоккею ROSCONGRESS CUP, концерта в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ на Дворцовой площади и другие сюжеты.

Фотокорреспонденты ТАСС также запечатлели работу команды агентства в дни проведения ПМЭФ-2021. Среди снимков на эту тему - посещение делегатами стенда ТАСС и модерирование генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым встречи Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств.

ТАСС традиционно выступил информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ-2021. За время проведения форума агентство выпустило почти 6400 фотографий и 330 фоторепортажей.

Материалы репортеров агентства доступны для просмотра и бесплатного скачивания по ссылке forumspb.tassphoto.com. Обязательное условие использования изображений в профессиональной деятельности - ссылка на ПМЭФ-2021.