Журналист ТАСС Бэлла Волкова победила в конкурсе "В союзе слова и добра"

Собственный корреспондент отдела неновостного контента редакции сайта tass.ru Волкова Бэлла победила во Всероссийском конкурсе печатных и электронных СМИ "В союзе слова и добра" в номинации "Информационное агентство". Финалистом конкурса также стала старший корреспондент Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС Кристина Абелян. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла вчера вечером в Москве.

Победу Бэлле Волковой принес материал "Сходи помой полы в "красной" зоне!" Я помыла. Одна смена волонтера в ковидной реанимации". Он был опубликован на сайте tass.ru в декабре прошлого года и рассказывает о работе волонтеров в ковидной реанимации 52-й московской больницы.

"Конечно, получать премию за такую работу приятно вдвойне: коллеги оценили то, что ты сама считаешь очень удачным. Я очень благодарна за это, - говорит Бэлла. - Этот текст нам всем дался нелегко. ТАСС очень бережет сотрудников (и спасибо за это!), мое руководство долго сомневалось, отправлять ли меня в "красную зону". И я рада, что мы решились. Фактура была такая, что горела в руках. Это самое большое счастье репортера, когда фактура не отпускает даже во сне. Но было бы лучше, если бы этот текст никогда не был бы написан. Если б журналистам не надо было писать и снимать из "красных зон", потому что "красных зон" не было бы и люди бы в них не умирали и не работали в химзащите. Каждый из нас может что-то сделать для того, чтобы героям этого текста больше не нужно было волонтерить в реанимации. Я очень надеюсь, что мы привьемся, и в следующем году в таких конкурсах уже не будет материалов о ковиде.

Особые слова благодарности Бэлла адресовала фотокорреспонденту ТАСС Владимиру Гердо. По ее словам, он "не только сделал снимки, но и фактически спродюсировал текст, познакомив меня с его героями". "Владимир - свой человек в ГКБ 52. И, если честно, моя работа не идет ни в какое сравнение с работой наших фотокорреспондентов, которые все это время не вылезают из "красных зон". Если вспомнить, что делают они, то разовый заход в ковидную реанимацию, - это, конечно, совсем не смелость", - рассказала Бэлла.

Организаторами Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" выступают фонд "Линия жизни" и "Академия российского телевидения". Его цель - поощрение журналистов и СМИ за освещение работы благотворительных организаций, меценатов, волонтерского и добровольческого движений в России. Подробнее о конкурсе и его победителях можно узнать здесь.