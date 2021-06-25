Журналисты Уральского РИЦ ТАСС выступили на Форуме IUNC Eurasia 2021

Корреспондент отдела информации Уральского регионального информационного центра ТАСС Виктория Ивонина и региональный редактор отдела информации Уральского РИЦ ТАСС Константин Малых приняли участие в IX ежегодном форуме по развитию международной образовательной деятельности университетов IUNC Eurasia 2021. В этом году мероприятие прошло в очном формате на площадке главного учебного корпуса Уральского федерального университета.

Журналисты агентства рассказали о важности развития научной журналистики в СМИ, поделились опытом работы ТАСС в данной области, полезными решениями и механизмами привлечения внимания широкой аудитории к этой теме.

"На Урале мы много работаем с повесткой науки и университетов, но, к сожалению, не со всеми представителями вузов знакомы очно: мы в Екатеринбурге, а они в Тюмени, Челябинске, Сургуте и других городах. В своих выступлениях мы постарались объяснить участникам масштаб работы ТАСС, наши форматы и интересы. Надеюсь, что такие диалоги помогут вовлечь еще больше университетов, ученых и специалистов в работу с ТАСС. С некоторыми слушателями мы уже договорились на интервью и личные встречи", - прокомментировала Виктория Ивонина.

Форум проходит в Екатеринбурге с 22 по 26 июня 2021 года. Мероприятие ежегодно собирает сотрудников российских вузов и международных компаний для обсуждения международной образовательной деятельности вузов как инструмента продвижения регионов на мировой рынок. Среди ключевых тем работы форума - развитие экспорта высшего образования, рекрутинг студентов, сетевые программы, межвузовское сотрудничество и коллаборации с бизнесом, цифровизация высшего образования. Организаторами IUNC Eurasia выступают Ассоциация восточно-европейских университетов (EEUA) и Уральский федеральный университет.