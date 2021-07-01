Руководитель отдела аудиоконтента ТАСС рассказала начинающим авторам о трендах в СМИ

Руководитель отдела аудиоконтента ТАСС Маргарита Девяткина стала спикером "Школы молодых журналистов", которая открылась 1 июля в рамках VII Международного фестиваля искусств имени П.И. Чайковского в музее-заповеднике знаменитого композитора в подмосковном Клину.

Главная тема школы в этом году – "СМИ и современные тренды в коммуникациях". Вместе с Маргаритой Девяткиной выступили известные журналисты, освещающие события культурной жизни страны и мира. В их числе директор "Радио Культура" Ксения Ламшина, главный редактор журнала "СНОБ" Сергей Николаевич, главный редактор журнала "Музыкальная жизнь" Евгения Кривицкая, обозреватель телеканала "Культура", ведущий программ "Новости культуры" и "Билет в Большой" Михаил Зеленский.

В ходе лекций и мастер-классов они рассказали о своей работе и наиболее удачных кейсах освещения культурных событий, обсудили современные форматы подачи материалов, дали ценные советы и поделились опытом подготовки и написания эссе, репортажей и рецензий о фестивале им. П.И. Чайковского.

"Я постаралась сделать выступление практическим, дать ребятам максимумом полезной прикладной информации. Рассказала, как подкасты развивались в России, какие темы будут востребованы, что нужно сделать и решить для себя, прежде чем браться за подкаст, - поделилась впечатлениями Маргарита Девяткина после своего выступления. – В конце встречи несколько подростков подошли ко мне, благодарили, задавали вопросы. Например, о том, как лучше сделать подкаст про рок-музыкантов. В итоге пришлось устроить небольшую лекцию про авторские права. А из выступлений коллег, особенно понравился рассказ Ксении Ламшиной, директора "Радио Культура". В частности, она предлагала слушателям связать три, казалось бы, совершенно не связанных между собой новости из культурной сферы, а потом объясняла, что между ними общего и как из этой связи сделать, например, прогноз на будущее развитие конкретной сферы искусства. Потренироваться было весело и полезно".

Отметим, слушателями школы могут стать не только участники офлайн-лекций в Клину, но и представители СМИ из регионов – занятия "Школы юного журналиста" транслируются в интернет-сообществах и на ютуб-канале Музея-заповедника П.И. Чайковского.

Напомним, Международный музыкальный фестиваль П.И. Чайковского впервые прошел в Клину в 2015 году в год 175-летия композитора. В афише фестиваля – выступления звезд классической музыки, известных артисты балета, театра и кино, а также спецпроекты. Познакомиться с программой фестиваля можно на его сайте.