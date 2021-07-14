Фотовыставка "Победим COVID-19 вместе!" открылась перед офисом ТАСС

Выставка фотографий ТАСС "Победим COVID-19 вместе!" открылась сегодня перед штаб-квартирой агентства в столице. Снимки, которые вошли в экспозицию, рассказывают о том, как в России и зарубежных странах проходит кампания по вакцинации от коронавируса.

Открывает экспозицию кадр из Гостиного двора в Москве, где расположен один из крупнейших прививочных пунктов в Европе. Здесь работают 50 постов медсестер и сотрудников МФЦ, которые за сутки могут принять до 6 тыс. человек. Еще более масштабный центр, с возможностью принимать до 15 тыс. пациентов в сутки, открыт в Лужниках – фотокорреспондент ТАСС запечатлел его во время посещения мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Героями одной из фотографий выставки стали жители столицы, победившие в акции, которая проходила в Москве с 14 июня по 11 июля. Москвичи, получившие первый компонент вакцины, могли поучаствовать в розыгрыше автомобилей. На снимке можно увидеть счастливых победителей рядом со своими призами.

Пройти вакцинацию сегодня можно не только в поликлиниках, но и в парках, торговых центрах, дома, на работе и даже в поездах. Работы фотокорреспондентов ТАСС показывают, как прививаются разные регионы страны, и помогают составить впечатление о масштабе крупнейшей вакцинации в истории человечества. В экспозицию также вошли снимки, рассказывающие о прививочной кампании в Казахстане, Индии и Аргентине. Эти страны успешно противостоят коронавирусу с помощью российских вакцин.