Проект ТАСС про беженцев победил в конкурсе European Digital Media Awards 2021

Спецпроект ТАСС "От перемены мест" вошел в число победителей международного конкурса European Digital Media Awards 2021. Работа агентства заняла первое место в номинации "Лучшая визуализация данных".

Героями проекта, приуроченного к 70-летию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), стали пять человек из Афганистана, Демократической Республики Конго, Мьянмы, Сомали и Венесуэлы. ТАСС знакомит читателей с их историями и раскрывает причины, которые приводят к росту потока вынужденных переселенцев, а также рассказывает о работе УВКБ. Каждая история - это прямая речь беженца, снабженная справками, фотографиями и инфографикой. Героев для проекта искали по всему миру, поддержку в этой масштабной работе авторам оказали волонтеры и сотрудники УВКБ на местах.

Конкурс European Digital Media Awards проводится с 2013 года Всемирной газетной и новостной ассоциацией (WAN-IFRA) - крупнейшим в мире профессиональным объединением массмедиа, в которое входят печатные и интернет-издания, а также издательские дома из более 120 стран мира. Итоги 2021 года подводили 27 экспертов из 13 государств. ТАСС стал единственным победителем конкурса из России. В отзыве жюри, опубликованном на официальной странице конкурса, работа агентства названа "идеальной историей, использующей все виды инструментов - изображения, анимацию, таймлайн, видео и многое другое".

"Здорово, что проект про беженцев, на тему, в которой, казалось бы, европейцы разбираются получше нашего, просто в связи с масштабами этого феномена, откликнулся в сердцах международного жюри, показался им свежим и, как они выразились, "элегантным и умным", - сказала, комментируя победу, автор проекта Дарья Донина.

ТАСС не первый раз становится победителем European Digital Media Awards. В 2018 году первое место на этом конкурсе в номинации "Лучшая визуализация данных" занял проект "Когда пришел Наполеон".